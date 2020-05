Covid-19. Enfermaria do Santa Maria onde casos foram registados reabre terça-feira

Questionada sobre o surto no serviço de Pneumologia no Hospital de Santa Maria, a diretora-geral da Saúde garantiu que o surto foi "circunscrito" e que a enfermaria onde os casos foram confirmados vai reabrir na terça-feira.





O surto afetou 11 profissionais e três doentes.Segundo explicou Graça Freitas em conferência de imprensa esta sexta-feira, a enfermaria vai ser descontaminada "na segunda-feira", devendo reabrir no dia seguinte.

Os restantes setores do hospital estão a funcionar normalmente, disse a diretora-geral da Saúde.



Na quinta-feira, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) informou que uma enfermaria com 15 camas do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, iria ser alvo de uma desinfeção depois da deteção de casos de infeção pelo novo coronavírus.