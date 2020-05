Enfermeiros com Covid-19 com cortes no salário? Ministério vai avaliar

A Ordem dos Enfermeiros denunciou esta sexta-feira que enfermeiros que foram infetados no trabalho com Covid-19 estão a ser confrontados com "cortes significativos" ou mesmo ausência de salários. O secretário de Estado da Saúde afirmou que o Ministério da Saúde não tem conhecimento desta denúncia mas garantiu que a situação será avaliada e analisada.



A Ordem dos Enfermeiros afirmou em comunicado que foi confrontada, nas últimas 24 horas, "com uma situação inadmissível, que não pode deixar de repudiar e denunciar, exigindo medidas urgentes ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Trabalho".

"Enfermeiros de todo o país, que foram infetados com a Covid-19 no exercício de funções, foram confrontados com a ausência de remuneração ou cortes significativos", adiantou.

A Ordem dos Enfermeiros recordou ainda que já tinha enviado no passado dia 27 de abril um ofício aos dois ministérios a alertar para esta situação.

No ofício, a ordem defendia que "não reconhecer formalmente a Covid-19 como doença profissional, fazendo depender a sua caracterização de nexo causal exigível para as restantes doenças, é manifestamente injusto, oneroso e desumano para todos aqueles que asseguram cuidados de Saúde, em particular em fase de emergência de saúde pública internacional".

"Acontece agora que a OE recebeu exposições de vários enfermeiros que, testando positivo há mais de 50 dias, não têm qualquer fonte de rendimento ou de proteção", sublinhou.

Segundo dados divulgados pela ministra da Saúde na passada quarta-feira no Parlamento, há 3.259 profissionais de saúde infetado, 480 dos quais médicos e 1.069 enfermeiros.



