Prosseguiu, esta terça-feira, o julgamento dos 17 agentes da PSP da esquadra de Alfragide acusados de racismo, sequestro e falsificação de documentos contra jovens da Cova da Moura.

Celso Lopes voltou aos momentos vividos a 5 de Fevereiro de 2015 na esquadra de Alfragide, Lisboa. Membro da Associação Cultural Moitinho da Juventude, é uma das alegadas vítimas do caso que levou a julgamento 17 agentes da PSP acusados de racismo, sequestro e falsificação de documentos. "Um dia vamos acabar com a vossa raça", foi uma das frases que relatou ter ouvido durante os momentos vividos naquele episódio.

Pela segunda vez em tribunal, Celso confessou ter ficado "chocado" com uma das respostas dadas por um dos agentes acusados, que lhe pediu para parar de fingir que estava com dores a caminho do Hospital da Amadora, onde foi tratado aos disparos por balas de borracha. O jovem, agora de 36 anos, citado pelo Diário de Notícias, diz que respondeu ao polícia que se este "tivesse levado um tiro à queima-roupa também não estaria a fingir" as dores. A resposta, contou, terá sido demolidora: "se fosse eu, tinha-te dado um tiro na cabeça".

Esta não terá sido a única frase que marcou Celso. Segundo o seu relato, a caminho da esquadra para o centro de detenção, o agente que os recebeu também os tratou mal. "Então, vocês vieram invadir a esquadra, preto do car..... Um dia, vamos acabar com a vossa raça. Deviam ser levados ali para onde estão os violadores, levar com o cabo de vassoura pelo rabo acima de comer comida envenenada", disse ter ouvido.

No dia seguinte às alegadas agressões, os seis jovens foram ouvidos em tribunal e a viagem não foi mais tranquila. De acordo com Celso, no regresso ao centro de detenção um dos agentes terá dito que "a vida é curta" que os polícias "se iam vingar". "Então, mas nós é que estamos a ser maltratados e eles querem vingar-se?", questionou perante a juíza.

"Este episódio fez-me ficar paranóico", confessou ao tribunal Celso, que, tal como outros agredidos, teve acompanhamento psicoterapêutico até Setembro de 2017. "Depois do que aconteceu, o caminho que fazia entre casa e paragem de autocarro era um constante tormento. Nunca sabia se eles iam aparecer. Eu temia pela minha vida. Não sou à prova de bala, como ficou provado", acrescentou, citado pela mesma fonte.

Aos advogados de defesa dos agentes da PSP, o jovem deixou a sua opinião sobre as forças policiais. "A polícia é um bem necessário. Não posso jamais culpabilizar uma instituição inteira por uma situação. Não posso rotular toda a polícia nem dizer que qualquer profissional é tão culpado como aquele que fez mal ao meu bairro".

Os 17 arguidos da PSP respondem por denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade de testemunho, num caso que remonta a 5 de Fevereiro de 2015, por alegadas agressões a jovens da Cova da Moura na esquadra de Alfragide, estando ainda acusados de outros tratamentos cruéis e degradantes ou desumanos, de sequestro agravado e de falsificação de documento. Segundo a acusação do Ministério Público (MP), os elementos da PSP, à data dos factos a prestar serviço na Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Amadora, espancaram, ofenderam a integridade física e trataram de forma vexatória, humilhante e degradante as seis vítimas, além de incitarem à discriminação, ao ódio e à violência por causa da raça. O MP considera que os agentes agiram com ódio racial, de forma desumana, cruel e tiveram prazer em causar sofrimento.

Já a versão apresentada pela PSP diz vários jovens "tentaram invadir" a esquadra de Alfragide, no concelho da Amadora, na sequência da detenção de um jovem que atirou uma pedra contra uma carrinha policial.

O processo, inicialmente, tinha 18 arguidos, mas a juíza de instrução criminal decidiu não levar a julgamento uma subcomissária - que requereu a abertura de instrução -, por não se encontrar na esquadra à data dos factos.