O reality show da TVI "Quem Quer Casar com o Meu Filho?" chega ao fim já no final do mês de março. O programa, grande aposta de entretenimento da estação para o primeiro semestre de 2019, dura assim apenas quatro semanas.



Em causa estão as fracas audiências. "Devido às fracas audiências, a TVI decidiu antecipar o final do programa", afirmou o diretor-geral da estação de Queluz de Baixo, Bruno Santos, ao CM.



