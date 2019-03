Uma das participantes do programa "Quem quer Casar com o Meu Filho", reality show que estreou este domingo na TVI, é ex-atriz do PornHub, site de filmes pornográficos.Sónia, de 33 anos e natural de Barcelos, é uma das candidatas do programa onde cinco mães tentam arranjar uma companheira para os seus filhos. As 30 participantes tentam conquistar cinco pretendentes, enquanto as sogras excluem ou aprovam as mulheres.Isabel, mãe de André, ficou rendida com a ex-atriz pornográfica, que no PornHub assumia o nome de Sónia Kel. Quando se apresentou no programa, a mulher afirmou estar desempregada, depois de ter trabalhado na Santa Casa da Misericórdia.