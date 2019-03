A nova Lei de Bases da Saúde promete tornar-se uma espécie de elefante branco entre Belém e São Bento. Se o primeiro-ministro, António Costa, parece decidido a levar em frente um diploma negociado à esquerda, que pode não ter o acordo do PSD, até ao final desta legislatura, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este "não é o momento ideal" para discutir a lei, sendo preferível que a mesma fosse discutida em "princípio de legislatura".

"Não é a altura ideal - é preferível um princípio de legislatura a um fim da legislatura - para debates serenos. Há sempre mais tempo no início da legislatura, mas as realidades sucedem quando sucedem. Não é possível programar de forma assética e neutral o momento em que os debates ocorrem. É o momento ideal? Não é. Mas é o que existe", disse em declarações, na Reitoria da Universidade do Porto, onde participou na conferência "O Sistema de Saúde para o Cidadão". Marcelo, citado pela Lusa, admitiu estar a ser "intencionalmente abstrato e genérico" para refletir sobre uma questão "sem o melindre de poder ser considerado condicionante ao trabalho da Assembleia da República".

Quando discursava numa sala onde também estava a ministra da Saúde, Marta Temido, Marcelo Rebelo de Sousa disse que agora tinha de "esperar, acompanhar e aguardar os próximos debates na esperança de não ter de rediscutir a lei. "Por mais agradável que seja, espero que não tenhamos de nos reencontrar para rediscutir a Lei de Bases da Saúde por termos chegado à conclusão de que a discussão que foi feita afinal tinha sido apenas a antecipação de uma discussão definitiva", disse o Presidente da República.

Este sábado, o Público revelou que a nova Lei de Bases da Saúde vai ser mesmo aprovada pela "geringoça", ainda que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tenha defendido a necessidade de PS e PSD negociarem para conseguir um consenso alargado.

Segundo o Público, António Costa está decidido a levar o diploma negociado com o PCP e o BE em frente e a ideia é que o mesmo seja aprovado "antes do final da legislatura". As negociações "estão a decorrer a bom ritmo", garantiu um membro do Governo ao mesmo jornal. De acordo com o mesmo responsável, as negociações até "podem incluir o PSD" mas a prioridade é a negociação à esquerda.

O Executivo acredita que Marcelo não vetará a lei, mas caso aconteça a decisão está tomada: o Governo de António Costa considera o tema uma linha vermelha e não pretende ceder para agradar a Belém. "Se ele vetar [o diploma] por causa do PSD, a Assembleia reconfirmará o diploma e isso será a derrota política do Presidente".

Até agora, o PS tem sempre alterado as leis conforme as sugestões do Chefe de Estado.