Tudo o que se sabe sobre o suspeito do desaparecimento de Maddie

Está preso na Alemanha e é acusado de vários crimes, entre eles abuso sexual de crianças. O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann viveu em Portugal entre 1995 e 2007, tem hoje 43 anos, é de nacionalidade alemã e ganhava a vida no Algarve a cometer crimes como roubos em complexos de hotéis e apartamentos de férias, além de tráfico de drogas. Eis tudo o que se sabe sobre ele.

As primeiras informações sobre este suspeito surgiram, segundo o inspetor alemão da BKA, em 2013, ano em que a Polícia Judiciária (PJ) reabriu a investigação ao desaparecimento de Maddie, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria-Geral da República em 2008, ilibando três arguidos, entre eles os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann.

No entanto, e por estas informações serem consideradas insuficientes, a pista sobre o suspeito alemão não foi seguida. Novas informações surgiram em 2017 mas eram, ainda assim, poucas.

Autoridades britânicas descrevem-no como homem, branco, e como sendo na altura magro, com 1,8 metros de altura e com cabelo louro curto. Segundo a BKA, terá vivido "mais ou menos permanentemente no Algarve durante períodos entre 1995 e 2007, inclusive por alguns anos numa casa entre Lagos e a Praia da Luz" e desempenhado vários trabalhos.

"Durante esse período, exerceu vários biscates na área de Lagos, entre outros, na restauração. Há também indícios que ele também ganhou a vida a cometer crimes como roubos em complexos de hotéis e apartamentos de férias, além de tráfico de drogas", refere uma nota da agência de investigação criminal alemã.

Ao mesmo tempo, a polícia britânica responsável para investigação do desaparecimento de Madeleine McCann identificou dois números de telemóveis, um deles utilizado pelo suspeito de nacionalidade alemã que terá estado envolvido no desaparecimento da criança inglesa de quatro anos na Praia da Luz, no Algarve.

De acordo com a Metropolitan Police, um dos números (+351 912 730 680) terá sido utilizado pelo suspeito, que terá recebido uma chamada entre as 19h32 e 20h02 de 3 de Maio na zona da Praia da Luz - precisamente o dia do desaparecimento de Maddie. O outro número (+351 916 510 683) foi o que iniciou o telefonema e é encarado pelas autoridades britânicas como uma "testemunha altamente significativa".

A polícia britânica pede ainda a quem reconhecer estes números que contacte as autoridades, existindo uma recompensa de 22,4 mil euros para quem tenha informações importantes à investigação.

No apelo público divulgado esta quarta-feira, a polícia britânica identifica também dois veículos que terão sido usados pelo suspeito, nomeadamente uma carrinha caravana Volkswagen T3 Westfalia do início dos anos 1980, branca com uma risca amarela na parte de baixo e com matrícula portuguesa.





Carrinha suspeito Maddie Foto: Direitos Reservados

O homem alemão terá vivido na carrinha entre pelo menos abril e maio de 2007 e a polícia espera receber informações de pessoas que tenham visto este veículo na zona da Praia da Luz antes ou depois de 03 de maio, quando a criança inglesa desapareceu.

Um segundo veículo, um Jaguar XJR 6 de matrícula alemã, terá sido também usado pelo suspeito, mas no dia 04 de maio o registo de propriedade foi transferido para outra pessoa na Alemanha, apesar de as autoridades britânicas acreditarem que na altura o carro ainda estava em Portugal.





Carro Jaguar suspeito maddie

Os dois veículos estão atualmente na posse das autoridades alemãs, que estão a colaborar na investigação, tal como a Polícia Judiciária, que tem jurisdição sobre o território português.

#MadeleineMcCann | Significant Investigative Update



Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine’s disappearance & phone numbers relevant to investigation.



? | DCI Cranwell appeals for public assistance — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2020

Segundo a TVI, o suspeito está a cumprir pena de cadeia na Alemanha pelo crime de violação de uma mulher que se encontrava na Praia da Luz na mesma altura do desaparecimento de Maddie.

Esta quarta-feira, numa entrevista ao canal televisivo alemão ZDF, um detetive da BKA que está a investigar o desaparecimento de Maddie indicou que acredita que esta está morta e que o autor do homicídio é mesmo suspeito identificado pelas autoridades alemãs, britânicas e portuguesas.

"A nossa investigação leva-nos a crer que a criança está morta e que este homem a matou", afirmou Christian Hoppe num programa sobre casos criminais não resolvidos.

De acordo com o mesmo inspetor alemão, o suspeito tem cadastro por crimes sexuais contra menores do sexo feminino e tráfico de droga e tornou-se suspeito devido a um telefonema realizado na zona da Praia da Luz na noite do desaparecimento de Maddie. O comunicado da PJ confirma que este está atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha, enquanto autoridades britânicas referiram a existência do telefonema realizado perto do local do desaparecimento.

Hoppe indica ainda que as primeiras informações sobre este suspeito surgiram em 2013 e que, em 2017, surgiram novas informações, mas que, na altura, não eram suficientes. Para o detetive, o caso começou "como um assalto a uma residência que mudou para um crime sexual" por Maddie estar sozinha no apartamento da Praia da Luz.

No entanto, indica Hoppe, as autoridades germânicas estão a tratar o caso como um homicídio e não foram encontrados motivos sexuais para o alegado crime. A BKA refere ainda que existem indícios de que outras pessoas possam estar relacionadas com o crime e ter estado no local onde o corpo foi deixado.



Com Lusa