Tudo o que aconteceu quando Nuno Santos foi demitido da RTP

Nuno Santos diz-se vítima de cilada da RTP Nuno Santos acredita que foi vítima de uma cilada que visava criar condições para a sua demissão da direcção de Informação do canal público.

Nuno Santos apoiado por trabalhadores e redacção Segundo sabe o CM, os dois organismos estão contra o despedimento do jornalista. O Conselho de Redacção apela a uma decisão rápida, mostrando a vontade de que seja encontrada uma solução para este caso. Também a Comissão de Trabalhadores apoia Nuno Santos, considerando que o procedimento disciplinar deveria ser considerado nulo.

Nuno Santos muda-se para a TVI e substitui Felipa Garnel como diretor de programas O jornalista Nuno Santos vai assumir a direção de programas da TVI nas próximas semanas, substituindo Felipa Garnel no cargo, após quase seis meses em funções, anunciou hoje a empresa.

No dia em que se sabe que o jornalista Nuno Santos vai assumir a direção de programas da TVI nas próximas semanas, substituindo Felipa Garnel no cargo, arecorda a semana de novembro de 2012 que levou ao seu despedimento da RTP 18h20 - A polícia carrega sobre os manifestantes em frente à Assembleia da República. A manifestação dispersa-se pelas ruas das imediações do Parlamento com o Corpo de Intervenção da PSP a distribuir bastonadas sobre quem encontra pela frente. A acção policial ocorre depois de os manifestantes terem derrubado as barreiras de segurança e atirado pedras da calçada aos elementos que protegiam a Assembleia da República. Dois carros de exteriores da RTP ficam danificado na sequência de pedradas.20h30 - Na redacção da RTP, Ana Pitas, subdirectora de Produção, refere o incidente e diz que a PSP quer ver as imagens da manifestação e dos desacatos. A conversa informal decorre na presença de Nuno Santos, Vítor Gonçalves, Manuel da Costa e Luís Castro, director de Informação e directores adjuntos. Dura dois ou três minutos e termina com Castro a dizer que não se importa de ficar ele com a tarefa e de receber os emissários da PSP no próprio gabinete, que fica no piso 0, próximo do escritório de Nuno Santos.22h30 - Nuno Santos sai da redacção da RTP. No dia seguinte, às 9h da manhã, terá de apanhar um avião para Londres, para uma viagem de trabalho.23h00 - Um dos sete operadores de imagem presentes na AR recebe uma chamada da Direcção de Informação da RTP. Quer as imagens brutas da manifestação o mais rapidamente possível. O profissional estranha a urgência com que o pedido é feito.11h30 - Dois elementos da PSP estão no gabinete de Luís Castro, um dos adjuntos de Nuno Santos. Nessa altura, os agentes já terão visionado no arquivo as imagens editadas dos confrontos no Parlamento. Sendo assim, o que justifica a sua presença no gabinete do jornalista? Segundo fontes próximas do processo, Luís Castro poderá ter-lhes dado acesso, através do seu computador (que está ligado a um servidor central onde se pode visionar as informações em bruto), a todas as imagens dos confrontos.16h00 - Fernando Andrade e Camilo Azevedo, membros da Comissão de Trabalhadores da RTP, seguem de carro para Braga, onde vão participar num encontro sobre TDT organizado pela Universidade do Minho, quando recebem um telefonema. Do outro lado, alguém lhes diz que foram feitas cópias das imagens em bruto dos confrontos na AR com o objectivo de serem entregues à polícia. Ficam chocados.17h50 - Depois de vários emails e telefonemas trocados entre si, os membros do Conselho de Redacção enviam um email para Nuno Santos, director de Informação. Perguntam-lhe se foi entregue material à polícia e se os princípios éticos da profissão não foram agredidos. Nessa altura, ainda não há a certeza absoluta de que as cópias foram efectivamente feitas.18h00 - Luís Castro diz a Vítor Gonçalves que recebeu no gabinete dois emissários da PSP. Não são citados os nomes nem as funções dos mesmos. Os nomes ficam registados na portaria do edifício por volta das 11h.19h00 - Um dos membros do Conselho de Redacção recebe uma chamada anónima. Devia dirigir-se a uma das pilhas de jornais existentes na redacção. Estaria lá algo para ele. E estava mesmo: no meio das publicações encontrava-se a cópia de uma requisição interna assinada por Ana Pitas. Nela, a subdirectora de Produção pedia ao arquivo o envio de cópias das imagens em bruto. A requisição tem a menção expressa de que foi dada a conhecer a Manuel da Costa, um dos directores adjuntos de Informação. E sublinha o facto de os seus custos serem "imputáveis ao Telejornal".19h30 - Ainda em Londres, Nuno Santos recebe um telefonema de Vítor Gonçalves. O adjunto diz-lhe que tem uns DVDs em cima da sua secretária na RTP com imagens da manifestação. E informa-o de que lhe foram deixados por Ana Pitas.20h00 - A Comissão de Trabalhadores envia um email a Tiago Contreiras, do Conselho de Redacção. Explica que aquele é um assunto relativo aos jornalistas - devem ser eles a tomar posição.20h30 - De Londres, Nuno Santos responde ao email do Conselho de Redacção através de um texto curto, dividido em quatro pontos. No primeiro, garante que a Direcção de Informação não cedeu qualquer imagem a ninguém. Seguidamente, cita um episódio ocorrido na estação há uns meses, quando o provedor do telespectador solicitou o envio de imagens em bruto de uma reportagem da jornalista Rita Marrafa de Carvalho. Esse pedido foi recusado. O terceiro ponto é importante: o ex-director de Informação sublinha que a partir do momento em que são exibidas, as imagens não são propriedade da Direcção de Informação: qualquer entidade pode gravá-las no ar ou mesmo comprá-las na RTP. Por último, salienta o respeito da Direcção pelos princípios éticos da profissão.Perante o teor do email, os membros do Conselho de Redacção decidem travar um comunicado que tinham preparado sobre o assunto. E manifestam o desejo de se reunir com ele.10h00 - Camilo Azevedo, da Comissão de Trabalhadores, contacta o Conselho de Redacção. Combinam uma reunião nas instalações da Comissão, perto do refeitório. "Vocês já viram este papel?" pergunta aos colegas, referindo-se à requisição assinada por Ana Pitas. Fica logo ali decidido que vão pedir urgentemente uma reunião a Vítor Gonçalves para essa tarde.15h00 - Dois membros do Conselho de Redacção (Ramos e Ramos e Tiago Contreiras) entram no gabinete de Vítor Gonçalves. Perguntam-lhe se se importa que a Comissão de Trabalhadores participe na reunião. Perante a concordância do director adjunto, Camilo Azevedo e outra colega da Comissão entram no gabinete. "Lamento o que está a acontecer, pedimos as imagens com o objectivo de salvaguardar uma eventual queixa por causa dos danos em viaturas da RTP." Dois carros de exteriores tinham ficado danificados e podia haver problemas com as companhias seguradoras. Camilo de Azevedo não acredita na explicação. Vítor Gonçalves tira dois DVDs da gaveta e pergunta-lhes se os querem ver ou até destruir. Está cansado de tanta polémica. "Palavra de honra que nenhuma imagem em bruto saiu daqui com a nossa autorização", diz. A proposta é recusada e fica agendada uma reunião, quando Nuno Santos regressar de Londres.A partir das 15h00 - Por telemóvel, Nuno Santos e Luís Marinho, director-geral de conteúdos da RTP, têm várias conversas curtas. Santos mantém-se em Londres e Marinho está no Porto. Também trocam algumas mensagens. Nuno Santos diz-lhe que a história das imagens da manifestação pode levantar problemas. Combinam falar mais tarde sobre o assunto.17h30 - Os dois membros do Conselho de Redacção presentes na reunião com Vítor Gonçalves enviam um email aos restantes elementos do órgão em que referem acreditar na versão do director adjunto. A Comissão de Trabalhadores continua a pressionar para que se emita um comunicado. Sem efeito.14h30 - Regressado de Londres, Nuno Santos está no seu gabinete, juntamente com os representantes do Conselho de Redacção e Vítor Gonçalves. Quer clarificar o caso de vez. Vítor Gonçalves dá-lhes uma novidade: afinal, ao contrário do que lhes dissera na reunião anterior, não são apenas dois DVDs, são quatro. Alegadamente, os serviços ter-se-ão atrasado a enviar a totalidade das imagens.Durante a conversa, que dura hora e meia, Nuno Santos não lhes diz tudo: não lhes fala da intervenção de Luís Castro, por exemplo. E lança-lhes um desafio: que destruam, se quiserem, os DVDs. Foi o que aconteceu. Um deles pega numa pequena navalha que trazia consigo e risca-os um a um. Fica combinado que vão fazer tudo para que o assunto não assuma grandes proporções publicamente - tinha de se defender a RTP. O Conselho de Redacção, que tinha previsto fazer um comunicado sobre o assunto, desiste de o fazer.16h30 - Luís Marinho tem uma reunião de 20 minutos com Nuno Santos e Vítor Gonçalves. O assunto das imagens é abordado de forma breve.18h00 - Nuno Santos reúne-se com a Comissão de Trabalhadores e decide fazer um comunicado interno sobre o caso. O documento tem sete pontos. O sexto diz que a Direcção de Informação, a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Redacção decidiram encerrar "o assunto". Mas o Conselho de Redacção não concorda e o comunicado não é distribuído.21h00 - Luís Marinho manda um SMS a Nuno Santos a marcar uma conversa para a manhã seguinte. Nenhum deles aborda o assunto.11h00 - Luís Marinho informa Nuno Santos de que a administração da RTP quer esclarecer o caso das imagens. Fica pré-agendada uma conversa com o presidente do Conselho de Administração Alberto da Ponte para as 12h30. Seria adiada para as 15h30.13h00 - Antes da reunião com a administração, na hora de almoço, Nuno Santos senta-se ao computador e escreve a sua carta de demissão.15h30 - Alberto da Ponte recebe no seu gabinete, no 4.º andar da RTP, Nuno Santos e Vítor Gonçalves. Está também presente a administradora Luiana Nunes. O director de Informação é acusado de deslealdade, mas não contesta praticamente nada, nem sequer o anúncio da abertura de um inquérito interno. Os dois ficam de falar mais tarde. Quase no fim da reunião, chega Luís Marinho.18h00 - Por telefone, Nuno Santos diz a Alberto da Ponte que vai apresentar a demissão. A conversa é fria e curta. Passados uns minutos, o presidente da RTP liga a Nuno Santos propondo-lhe que anuncie a saída apenas no dia seguinte. Chegam a concordar, mas mais tarde Nuno Santos recua e diz a Alberto da Ponte que vai avançar ainda nesse dia. É isso que acontece.22h10 - A administração emite um comunicado em que anuncia a saída de Nuno Santos. E um inquérito para apurar responsabilidades no caso.22h49 - Nuno Santos envia um email para os membros do Conselho de Redacção. Reitera que não foram entregues imagens a elementos estranhos à RTP. E lança uma nova informação: o director-geral de Conteúdos, Luís Marinho, foi sendo informado durante todo o processo.23h45 - O Conselho de Redacção emite um comunicado em que se manifesta "surpreendido" pela demissão de Nuno Santos. E sublinha a "relação saudável, de frontalidade absoluta e colaboração profícua" que manteve com o director de Informação.Quinta-feira, 22 de Novembro14h48 - A Comissão de Trabalhadores emite um comunicado sobre o caso, em que acusa o Governo de ingerências na RTP: "O ministro Miguel Macedo deverá saber que nem nós somos figurantes da sua encenação nem a RTP é uma manifestação onde possa colocar impunemente os seus peões infiltrados."19h00 - A advogada Graça Martins, dos serviços jurídicos da RTP, contacta por telefone Nuno Santos. Diz-lhe que a análise do caso está praticamente concluída e que não é sequer imprescindível que o ex-director de Informação seja ouvido. Poucas horas antes, já dissera o mesmo, por telefone e email, a Vítor Gonçalves. Os dois estranham o procedimento e exigem ser ouvidos, com a presença de advogados. Acabam por responder a várias perguntas, por escrito, na manhã de dia 27.19h07 - O Ministério da Administração Interna emite um comunicado em que admite que no dia 15 a PSP esteve na RTP a visionar as imagens dos confrontos. E que no dia seguinte a RTP havia disponibilizado à PSP dois DVD com imagens "publicamente difundidas."20h00 - O Conselho de Redacção decide debater o assunto em plenário de redacção. Para não colidir com a transmissão do Telejornal, a reunião fica agendada para as 21h desse dia.21h00 - No auditório da RTP, 110 jornalistas debatem o caso. Há intervenções mais longas - José Rodrigues dos Santos e Vítor Gonçalves foram os que mais falaram. Ambos sublinham que a questão deve ser resolvida internamente. Da reunião, sai um comunicado aprovado de forma inédita na RTP: foi votado parágrafo a parágrafo de braço no ar à medida que ia sendo lido em voz alta pela jornalista Teresa Nicolau.21h19 - "Daqui a um tempo, quando a poeira assentar, falarei, talvez com detalhe, da tarefa estimulante que foi ser director de Informação da RTP. Há neste caminho um legado de que me orgulho", escreve Nuno Santos na sua página de Facebook.00h18 - Nuno Santos partilha no Facebook uma ligação do YouTube: o vídeo da canção dos Beatles Free as a Bird (livre como um pássaro). Teve 158 likes.00h29 - É emitido o comunicado final do Conselho de Redacção. Nele, é referido que "a redacção da RTP lamenta que possa estar a decorrer na praça pública um julgamento, sem presunção de inocência". E expressa a vontade de que o processo de inquérito seja rápido.10h45 - Mais um post de Nuno Santos no Facebook. "Reflexões feitas a partir do Portugal profundo neste sábado chuvoso: a vida é capaz de não acabar bem para os ladrões e muito menos para os pulhas: o JR morreu... "00h11 - Nuno Santos coloca na página pessoal do Facebook o primeiro discurso de Margaret Thatcher, após ser empossada primeira-ministra do Reino Unido, em 1979. Está em inglês mas a tradução será algo como: "Onde houver discórdia, que possamos trazer harmonia. Onde houver erro, que possamos trazer verdade. Onde houver dúvida, que possamos trazer fé. E onde houver desespero, que possamos trazer esperança."Artigo originalmente publicado na edição 448 da SÁBADO.