Tribunal de Chaves tem dois casos de Covid-19

O Tribunal Judicial de Chaves tem dois casos de Covid-19, um magistrado do Ministério Público e uma funcionária do estabelecimento.Segundo fonte judicial, a Autoridade de Saúde de Chaves foi informada de que os casos positivos tiveram em contacto com outros magistrados e funcionários.Esta quarta-feira, o juiz-presidente da Comarca de Vila Real, Álvaro Monteiro, a afirmou estar assegurado o serviço urgente do Tribunal de Chaves e que a atividade normal seria reposta na quinta-feira.As diligências deste tinham sido cancelada por dois dias como "medida de prevenção". A funcionária em causa já se encontrava em casa desde terça-feira da semana passada, depois de o seu companheiro, que também trabalha naquele tribunal, ter feito um teste com resultado positivo.De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Unidade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega, o concelho de Chaves contabilizada na terça-feira 38 casos positivos. Nos seis concelhos do Alto Tâmega havia 190 casos ativos.Com Lusa