Tribunal da Relação mantém juiz Ivo Rosa no caso da Máfia do Sangue

O juiz Ivo Rosa vai continuar à frente da fase de instrução do processo conhecido como "Máfia do Sangue", que envolve suspeitas de corrupção entre a empresa Octopharma do empresário Paulo Lalanda de Castro para a venda ao Estado de plasma. O afastamento do magistrado judicial tinha sido pedido pelo Ministério Público mas, esta quinta-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa indeferiu a pretensão das procuradoras.



Segundo informação do portal "Citius", as juízas desembargadoras Margarida Vieira de Almeida e Maria da Luz Batista decidiram pela "improcedência" do incidente de recusa de juiz levantado pelo Ministério Público.



Tal como o Correio da Manhã tinha avançado, as procuradoras do Ministério Público consideraram existir um conjunto de factos que demonstrariam a falta de imparcialidade de Ivo Rosa para conduzir a fase de instrução do processo. Os fundamentos, porém, nunca foram conhecidos.