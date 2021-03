"Temos condições para continuar com o plano de desconfinamento"

Mariana Vieira da Silva começou por apresentar a matriz de risco apresentada pelo primeiro-ministro e assegura "que temos condições para continuar com o plano de desconfinamento".



A ministra da Presidência lembra que apesar de o país continuar "no verde", isto não é um passe de livre trânsito "para se fazer o que se quer".



"As regras com que viveremos até 5 de abril são exatamente as mesmas que vivemos hoje, como a proibição de saída do concelho", lembra Vieira da Silva, lembrando que o decreto mantém tudo como esteve até agora.



Mariana Vieira da Silva disse ainda que as medidas que entram em vigor dia 5 só vão ser decididas no dia 1 de abril.