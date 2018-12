Tribunal culpa Angélico Vieira no acidente que lhe tirou a vida

António Milton e Filomena Vieira, pais de Angélico, vão ter de pagar parte da indemnização a Armanda Leite, sobrevivente do acidente ocorrido em Junho de 2011 em Estarreja que causou a morte do cantor e actor. O Supremo Tribunal de Justiça reverteu a decisão do Tribunal da Relação do Porto que tinha entendido que a causa do acidente tinha sido o rebentamento do pneu. O Supremo considera que o cantor, que conduzi a 200 km/h, tem responsabilidade pelo acidente que fez com que ex-modelo ficasse com incapacidades físicas e mentais de forma permanente.

Pais de Angélico terão de pagar parte da indemnização de meio milhão de euros à ex-modelo.