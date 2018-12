Grávidas estão a ser desviadas para outros hospitais de Lisboa. Maternidade só admite abrir vagas em casos de urgências com bebés muito prematuros.

A urgência da Maternidade Alfredo da Costa fechou esta segunda-feira por falta de anestesistas. Todas as grávidas estão a ser desviadas para outros hospitais em Lisboa, avança a Rádio Renascença e confirmou a SÁBADO.



Há apenas um anestesista escalado para a véspera e para o dia de Natal (24 e 25 de Dezembro) e, devido a esta situação, o hospital não irá receber grávidas este Natal.



A responsável pela área materno-fetal da maior maternidade do país explica: "Está escalado só um anestesista. É um bom anestesista, experiente, mas que não se pode dividir. Por isso, não podemos arriscar, em termos de segurança".



As grávidas que estão já internadas continuarão a ser atendidas na MAC, mas as que chegarem durante estes dias serão desviadas para outros hospitais, informa Maria José Alves.



A Maternidade Alfredo da Costa irá apenas abrir vagas para grandes prematuros, já que dispõe do maior serviço de neonatalogia.



Ana Escoval lembrou à Renascença que a rede de Obstetrícia na capital do país funciona bem na cidade de Lisboa e se está a tentar encontrar uma solução para o problema de falta de anestesistas.