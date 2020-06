Treze migrantes que chegaram de barco ao Algarve estão em fuga

A costa algarvia é já uma rota para as redes de imigração ilegal que trazem africanos para a Europa. De dezembro de 2019 até esta segunda-feira, 48 marroquinos foram intercetados pela Polícia Marítima e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em quatro embarcações, a tentar entrar ilegalmente no País. O último desembarque ocorreu esta segunda-feira, com a chegada de 22 migrantes. O SEF admitiu ao CM que dos primeiros três casos, num total de 26 pessoas, 13 estão em fuga.