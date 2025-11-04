Três crianças de 2, 5 e 7 anos encontradas pela PSP em zona de consumo de droga em Lisboa

Três crianças foram encontradas pela PSP num edifício devoluto numa zona conotada com o consumo de droga, no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, tendo sinalizado o caso à Comissão de Menores
Inês Lemos, chefe de operações do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), disse esta terça-feira que a situação ocorreu na manhã de sábado, quando uma patrulha apeada detetou "numa zona conotada com algum consumo de estupefaciente, um casal numa casa devoluta com três crianças".
De acordo com a responsável, quando questionado pelos agentes se as crianças eram seus filhos, o casal respondeu afirmativamente, tendo sido levados para a esquadra para tentar saber o que se passava e "porque é que as crianças estavam naquele local".
Inês Lemos explicou ainda que foram depois até à residência dos pais, em Famões, onde vive também uma avó, para serem verificadas as condições de habitabilidade e de higiene.
"Verificado isso, foi apenas feita uma sinalização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPJJ) porque, de facto, não é normal, nem sequer aceitável, que as crianças estejam neste tipo de espaços", acrescentou.
As crianças têm 2, 5 e 7 anos.
Segundo a comissária, o espaço onde forma detetados é uma "casa devoluta, sem condições de habitabilidade" e a zona em si é conotada com o consumo de droga.
Da informação que a PSP dispõe, o casal é consumidor de estupefacientes, justificando a sinalização das crianças à CPCJ.
Quando foram encontradas, as crianças "não comiam desde o dia anterior, mas estavam bem", segundo a comissária, avançando que "pareciam saudáveis", não aparentando que estivessem "subnutridas ou algum tipo de problema".
