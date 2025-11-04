Sábado – Pense por si

Portugal

António José Seguro: "Não podemos aceitar que novo normal sejam as tragédias na saúde"

Lusa 14:13
As mais lidas

Candidato a Belém quer se passe "das palavras aos atos".

O candidato presidencial António José Seguro rejeitou esta terça-feira que "o novo normal" da saúde em Portugal seja feito de "tragédias quase todos os dias", como a da grávida e da bebé recém-nascida no Hospital de Amadora-Sintra, exigindo soluções.

António José Seguro, candidato às presidênciais
António José Seguro, candidato às presidênciais DR

"Nós não podemos aceitar que o novo normal sejam estas tragédias que quase todos os dias nós somos confrontados e, portanto, aquilo que eu tenho dito há muito tempo, mesmo antes de ser candidato, é que é preciso parar de fingir e é preciso passar das palavras aos atos e encontrar soluções para resolver estes problemas na área da saúde", disse António José Seguro.

Em declarações aos jornalistas após ter visitado uma loja com produtos portugueses em Bruxelas, o candidato apoiado pelo PS vincou que deve ser possível, "num espaço de tempo razoável, aceder a uma consulta médica, a uma intervenção cirúrgica e não andar com este calendário onde é que estão as urgências abertas ao fim de semana e onde é que elas estão fechadas".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Medicina cirúrgica Saúde António José Seguro Sintra Bruxelas Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

António José Seguro: "Não podemos aceitar que novo normal sejam as tragédias na saúde"