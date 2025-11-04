António José Seguro: "Não podemos aceitar que novo normal sejam as tragédias na saúde"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O candidato presidencial António José Seguro rejeitou esta terça-feira que "o novo normal" da saúde em Portugal seja feito de "tragédias quase todos os dias", como a da grávida e da bebé recém-nascida no Hospital de Amadora-Sintra, exigindo soluções.



António José Seguro, candidato às presidênciais DR

"Nós não podemos aceitar que o novo normal sejam estas tragédias que quase todos os dias nós somos confrontados e, portanto, aquilo que eu tenho dito há muito tempo, mesmo antes de ser candidato, é que é preciso parar de fingir e é preciso passar das palavras aos atos e encontrar soluções para resolver estes problemas na área da saúde", disse António José Seguro.

Em declarações aos jornalistas após ter visitado uma loja com produtos portugueses em Bruxelas, o candidato apoiado pelo PS vincou que deve ser possível, "num espaço de tempo razoável, aceder a uma consulta médica, a uma intervenção cirúrgica e não andar com este calendário onde é que estão as urgências abertas ao fim de semana e onde é que elas estão fechadas".