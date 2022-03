Três concursos, a mesma vencedora

Dirigente do PS vence três concursos diferentes para chefias de divisão da Câmara de Beja. Num deles teve 22 numa escala de 20, num dos critérios. E em seguida desvincula-se do partido.

A 3 de fevereiro de 2020 Florbela Fernandes foi designada para chefiar a Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Beja (CMB), por despacho do autarca socialista Paulo Arsénio. Mas podia muito ter ficado à frente da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, concurso que também ganhou e cuja nomeação rejeitou. Ou da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, procedimento concursal de "caráter urgente" que ainda hoje, passados dois anos, está por concluir e no qual a candidata Florbela Fernandes conseguiu obter 22 valores no critério "formação profissional" (na escala 0/20).