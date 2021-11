Tráfico de diamantes. Gomes Cravinho nunca pediu pareceres escritos sobre que informações passar

PCP critica desvalorização do caso

"Corremos o risco de estar a sentir dores do senhor primeiro-ministro e do senhor Presidente da República que eles não têm", diz o deputado do PCP António Filipe, que considera mais importante a forma como se lida com o caso do que a questão da informação prestada ao PR e ao PM pelo ministro da Defesa.



"Essa questão nesse momento nem é o mais importante", defendeu, sublinhando a importância de tirar consequências sobre a intervenção de militares em atividades criminosas.



"Não podemos desvalorizar estes factos", afirmou, insistindo em que embora seja desejável defender as Forças Armadas, não é possível ignorar o efeito que o caso tem no prestígio desta instituição.



"Não podemos confundir o nosso desejo com a realidade", disse, considerando que "numa sociedade mediatizada como aquela em que vivemos" não é possível dizer que os militares mantêm o seu prestígio intacto. "A imagem fica lesada", disse, criticando o Governo por ter feito "declarações de desvalorização" do caso.



De resto, António Filipe, diz que "há factos" na Operação Miríade, que "exigem uma atitude muito enérgica". E pede explicações sobre notícias que dão conta de que há pessoas ligadas a gangues criminais que entram nas Forças Armadas para melhorarem aptidões para o crime.