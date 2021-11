A política capturada pelo medo

O fantasma do encobrimento de Tancos ainda paira nos corredores do Ministério da Defesa. Esta é a única explicação para o facto de o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, não ter informado o primeiro-ministro e o Presidente da República sobre o caso do contrabando de diamantes da República Centro-Africana. João Cravinho não se comportou como um ministro da República, preferindo vestir a pele do burocrata de serviço, encomendar os habituais pareceres, cumprir os (alegados) procedimentos para justificar o que apenas tem uma explicação: medo.