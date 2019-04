CESP emitiu um pré-aviso de greve para todos os trabalhadores do Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, que irão assinalar o feriado com ações de luta.

Os trabalhadores do Pingo Doce vão estar em greve no dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. De acordo com o Jornal Económico, o sindicato dos trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços (CESP) emitiu um pré-aviso de greve para todos os trabalhadores do Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, que irão assinalar o feriado com ações de luta.



Os trabalhadores reivindicam a revisão do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT), o aumento dos salários de todos os trabalhadores e o encerramento dos estabelecimentos de comércio no 1.º de maio.



"O pré-aviso de greve foi emitido no dia 16 de abril", afirmou ao jornal o porta-voz do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviço de Portugal (CESP), Luís Ventura.



Sobre a greve dos trabalhadores do Pingo Doce da loja da Estrada da Luz, a 28 de março, o CESP ressalva a adesão "significativa" e explica que, em piquetes à porta da loja, os trabalhadores procuraram transmitir aos clientes os problemas existentes. Além dos baixos salários e da precariedade laboral, os trabalhadores queixaram-se da "repressão/intimidação que a gerente de loja tenta exercer sobre os trabalhadores".



Em comunicado, a organização sindical garante que "o Pingo Doce lida mal com os direitos dos trabalhadores" e acusa a empresa de ter chamado funcionários de outras lojas para substituir os que estavam em greve.



A 1 de maio de 2012, os supermercados Pingo Doce lançaram uma campanha de descontos para o Dia do Trabalhador em que ofereciam descontos de 50% em todas as compras acima dos 100 euros. Esta campanha traduziu-se em prateleiras das lojas vazias e gerou polémica.