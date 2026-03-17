Todo o país sob avisos por causa da chuva, vento e agitação marítima

Estado do tempo em Portugal vai ser afetado entre esta terça-feira e sábado pela depressão Therese.

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O IPMA emitiu vários avisos devido à agitação marítima, aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada e vento a partir desta terça-feira para todo o país por causa da passagem da depressão Therese.



Depressão Claudia tem trazido muita chuva Vítor Mota

O estado do tempo em Portugal vai ser afetado entre esta terça-feira e sábado pela depressão Therese, prevendo-se chuva por vezes intensa e acompanhada de trovoada, vento forte e aumento da agitação marítima. Nos Açores, está previsto um episódio de frio pouco comum.

Face ao agravamento do estado do tempo, foi emitido aviso amarelo para os distritos de Setúbal, Leiria, Lisboa, Beja e Faro por causa da chuva entra as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também o distrito de Faro sob aviso amarelo devido ao vento de sueste com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 100 quilómetros por hora nas serras (entre as 13:00 e as 15:00 de hoje) e por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 02 a 2,5 metros, (entre as 09:00 e as 15:00 de hoje).

Com aviso amarelo está também o arquipélago da Madeira por causa da previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.

O arquipélago da Madeira vai estar ainda a amarelo entre as 15:00 de quarta-feira e as 12:00 de quinta-feira por causa do estado do mar, estando previstas ondas de noroeste com 04 a 05 metros.

Para o arquipélago dos Açores, O IPMA emitiu avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima, vento e chuva, entre hoje e quinta-feira, devido à passagem da depressão.

Segundo um comunicado do IPMA, o arquipélago dos Açores vai ser atingido pela depressão Therese, que se encontrará, às 20:00 de quarta-feira a cerca de 560 quilómetros a leste de São Miguel, estando prevista uma descida acentuada das temperaturas, que "não ocorre com muita frequência" e resulta de uma corrente de norte, associada à ação conjunta entre o anticiclone e uma depressão.

Durante a passagem da depressão, os Açores ser afetados por temperaturas baixas, prevendo o IPMA no grupo Ocidental (Flores e Corvo), valores mínimos entre os 07 e os 09 graus Celsius (°C), enquanto nos grupos Central (Terceira, Faial, Graciosa, Pico e São Jorge) e Oriental (São Miguel e Santa Maria) poderão descer para valores entre os 3ºC e os 5ºC.

Quanto às temperaturas máximas, estas deverão variar entre os 10 e os 12 graus no grupo Ocidental e entre os 8 e os 12 graus nos grupos Central e Oriental.

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