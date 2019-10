existirem problemas com o sistema informático que tornem a prescrição da receita impossível, refere o jornal Observador

a Polícia Judiciária e com o Gabinete de Apoio à Fraude no Ministério da Saúde.

Todas as receitas passadas por médicos e dentistas terão de ser eletrónicas e, de preferência, sem qualquer tipo de papel, a partir de 31 de março de 2020. A Receita Sem Papel (RSP) foi estabelecida legalmente em 2015 e, de acordo com o site do Serviço Nacional de Saúde, levou à redução dos casos de fraude em cerca de 80%.A obrigatoriedade de passar receitas sem recurso a papel só pode ser contornada quandoDe acordo com o portal, a RSP está totalmente implementada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e desempenha um papel fundamental para " para facilitar a vida dos cidadãos e das empresas na sua interação com os serviços públicos e combater a fraude". Este combate a fraudes é conseguido já que o sistema permite "monitorizar e detetar qualquer irregularidade, trazendo maior transparência" ao processo de passagem de receitas. "Os suportes digitais utilizados na prescrição eletrónica médica e na RSP permitem que, casos de fraude, sejam rapidamente identificados", informa o SNS."Entre os mecanismos antifraude implementados com a receita sem papel encontra-se a monitorização de indicadores como números de telemóvel que recebem mais de cinco SMS/dia provenientes da receita sem papel, o número de prescritores com mais de cem embalagens dispensadas na mesma farmácia, no mesmo dia, o número de prescritores com mais de 80% de prescrições dispensadas na mesma farmácia, em pelo menos um dia do mês, ou ainda a quantidade de dispensas efetuadas, por farmácia, quando o prazo de validade está prestes a terminar", refere o comunicado que lembra ainda que o combate à fraude tem sido feito em articulação comO SNS refere ainda que são enviadas mais de um milhão de mensagens com receitas por mês e que em janeiro foram enviadas 1.528.791 de mensagens, o número mais alto de sempre.Com a RSP, o médico passa a receita no computador e o utente recebe a receita por SMS ou email, embora também possa receber a guia de tratamento em papel, caso a solicite.