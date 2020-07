Todas as oito mortes por covid-19 aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo

A falha de 200 notificações no SINAVE foi corrigida este sábado no boletim epidemiológico da covid-19, com todos os 200 casos referentes à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo entre os dias 30 de junho e 2 de julho.

Depois de detetada na sexta-feira da semana passada, a DGS indicou que iria atualizar os boletins da covid-19 juntamente com o boletim diário deste sábado. Em comunicado, a DGS indico que se tinha verificado que a data mais antiga de resultados de testes remontava a 29 de junho. Quanto à atualização da distribuição de casos por concelhos, a mesma seria regularizada no boletim no próximo dia 14 de julho.

Com a atualização, Portugal tem agora 46.221 casos de covid-19 no país, tendo sido adicionados 542 casos relativamente ao dia anterior – dos quais apenas 342 são referentes às últimas 24 horas. Destes, 459 casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, dos quais apenas 259 são referentes às últimas 24 horas.

Todas as oito mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo

Depois do primeiro dia sem mortes por Covid-19 em quase um mês, a região que engloba Lisboa voltou a acumular todas as mortes que o país registou num dia. Foram oito as vítimas mortais declaradas, todas elas em LVT – o terceiro maior número de mortes na região em mais de um mês.





As 259 novas infeções registadas nas últimas 24 horas são, no entanto, o número mais baixo dos últimos quatro dias mas representam mais de 75% da totalidade de casos em Portugal. Nas últimas 24 horas, o resto do país registou 83 novos casos de covid-19.

Terceiro dia consecutivo a baixar o número de internados

Portugal registou também este sábado o seu terceiro decréscimo consecutivo no número de internamentos por covid-19, o que não acontecia desde o final do mês de maio. São agora 459 os doentes hospitalizados, menos 12 que no dia anterior, e um número que Portugal não registava desde 28 de junho.





Nas últimas 24 horas foram também admitidos mais dois doentes em unidades de cuidados intensivos. São agora 68 os casos considerados graves.

Nas últimas 24 horas foram ainda registadas 305 recuperações da doença, confirmando a tendência de mais de 300 doentes dados como recuperados dos últimos dois dias. Existem agora 13.912 casos ativos, mais 29 que no dia anterior, o que significa que Portugal ainda não baixou da fasquia de 30% de casos ativos no país entre infetados.