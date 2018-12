Uma testemunha conseguiu presenciar o momento da explosão e os trabalhos de socorro numa residência de estudantes em Peniche, no distrito de Leiria. Segundo o CDOS, citado pela agência Lusa, a explosão provocou quatro feridos graves, todos eles trabalhadores de uma empresa.

O homem, que falava à TVI24, contou que os feridos eram técnicos que estavam a mudar uma caldeira de gás de cano para gás natural e que "algo correu mal", acrescentando de seguida que estava a aterrar um helicóptero do INEM no campo de futebol amador Fonte Boa perto do local do acidente para vir buscar uma das vítimas com ferimentos mais graves. "Há uns que têm a cabeça completamente tapada e nota-se que os médicos estão muito aflitos", descreveu.

"Estão seis ambulâncias, dois carros do INEM", revelou ainda a testemunha na altura dos acontecimentos, clarificando que a explosão ocorreu mesmo numa área residencial, mas numa zona à parte do edifício principal, o que permitiu que os estudantes e as pessoas circundantes ficassem ilesas. "Eles foram mesmo projectados para a rua [com a explosão]", disse.