A denúncia foi feita por uma testemunha no processo à gestão financeira do Circuito do Estoril. A mesma testemunha refere que o Moto GP 2012 nunca devia ter sido realizado porque a empresa já vinha com um buraco de três milhões de euros o que resultará de até 2012 as contas não reflectirem a realidade das movimentações financeiras, avança o jornal diário.



Os subsídios da Câmara de Cascais e do Instituto de Desporto de Portugal (IDP), integrado no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), foram contabilizados oficialmente e influenciaram as contas de 2010 e 2011, mas a testemunha do processo garante que nenhuma destas entidades pagou os montantes referidos, ou pelo menos a entrada de dinheiro nunca foi declarada como efetiva.



O relatório de Contas de 2012 refere que foi feita a anulação de "subsídios a receber da Câmara Municipal de Cascais e do IDP contabilizados em 2010 pelo montante total de 1,204.500 euros integrado em capitais próprios na rubrica de resultados transitados".



A investigação ao alegado buraco de 2,6 milhões de euros está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Sintra e começou em 2016.



O Estado detém a 100% a empresa Circuito do Estoril através da Parpública

O Ministério Público (MP) quer descobir para onde foram canalizados 2,6 milhões de euros em subsídios dados como garantia para a realização do MotoGP de 2012. O negócio com o autódromo terá lesado o Estado português em seis milhões de euros.De acordo com o jornal Público, os investigadores encarregues do caso querem descobrir o porquê dos 2,6 milhões terem sido inicialmente contabilizados, bem como quem os contabilizou e se houve intenção de falsear as contas para possibilitar a realização do Moto GP de 2012.