O Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA ) prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até final da manhã, podendo essa nebulosidade persistir em alguns locais da faixa costeira ao longo do dia.Durante a tarde, está previsto aumento da nebulosidade nas regiões do interior, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros no Norte e Centro.A previsão aponta também para vento fraco, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste a partir da tarde e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste.Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior e uma pequena descida no litoral Norte e Centro.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (na Guarda e em Bragança) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 22 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 32 (em Évora e Beja).