Neste período os militares da GNR apreenderam 28 doses de haxixe.



Quanto à sinistralidade, o comunicado indica a existência de 124 acidentes, dos quais resultaram dois feridos graves e 41 feridos leves.

A GNR realizou 34 detenções em flagrante delito entre as 20h00 de sábado e as 8h00 deste domingo, 20 das quais por condução sob o efeito do álcool e quatro por não terem carta de condução.Em comunicado divulgado este domingo sobre a actividade operacional das últimas 12 horas no território nacional, a GNR refere ainda ter feito duas detenções por tráfico de droga e outra por permanência ilegal em território nacional.A GNR detectou também 447 infracções de trânsito, destacando-se 59 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 40 por excesso de velocidade, 23 por falta de inspecção obrigatória, 15 por infracções relacionadas com tacógrafos e nove por falta de seguro.