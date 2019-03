Temperaturas vão chegar aos 24 graus no fim-de-semana

O IPMA alerta ainda para f ormação de gelo ou geada nas regiões do interior Norte e Centro. Destaque ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.



Já no fim de semana, o cenário mantém-se positivo. O sol e o calor vão prevalecer tanto no sábado e no domingo, com distritos como Faro a atingir temperaturas que podem ir até aos 24 graus.

A chuva dá tréguas esta sexta-feira em Portugal Continental e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ainda uma ligeira subida das temperaturas, com o céu em geral pouco nublado.Na capital portuguesa, Lisboa, a temperatura mínima é de 10 graus e a máxima de 16, com o céu a apresentar-se pouco nublado, ao passo que no Porto os termómetros variam entre os 6 e os 16 graus.