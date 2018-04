Acidente com autocarro em Portalegre faz um morto

O veículo, O veículo, com 48 passageiros e o motorista, regressava de Espanha.

Uma pessoa morreu este domingo na sequência de um despiste de autocarro no IP2, em Nisa, no distrito de Portalegre. Segundo avança o Correio da Manhã, há ainda 15 feridos.



O veículo, com 48 passageiros e o motorista, regressava de Espanha, de acordo com o jornal.



No local estão 100 operacionais, 41 viaturas de emergência e um meio aéreo. O trânsito está cortado nos dois sentidos.



Segundo a página oficial da Protecção Civil, o acidente ocorreu pelas 17:56, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo.



Em actualização.