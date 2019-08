Entre 2008 e 2019, a maioria dos contratos celebrados pela Proteção Civil foram por ajuste direto. De acordo com uma análise do Expresso, 85% de um total de 1194 contratos (987) foram assinados com base em convites feitos a empresas, sem recurso a concurso público e sem dar oportunidade a outras entidades de concorrer abertamente para o Estado usufruir dos seus serviços ou produtos.

O semanário revela ainda que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) utilizou apenas 31 vezes o novo regime de consulta prévia para contratos públicos, em vigor desde 2018, num valor global de 6,3 milhões de euros.

Duas destas adjudicações dizem respeito à compra de golas inflamáveis – 102 mil euros – e a kits de proteção – 165 mil euros – ao abrigo do programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras".

Desde que o novo regime entrou em vigor, o limite máximo admissível para ajustes diretos foi reduzido de 75 mil euros para 20 mil euros, obrigando ao convite obrigatório a três empresas para apresentarem propostas.

Canetas, lápis e bonés por 23 mil euros

No rescaldo dos incêndios de outubro de 2017, e também da responsabilidade do programa "Aldeias Seguras, Pessoas Seguras", a Proteção Civil assinou um contrato com a empresa MBA – Marketing e Brindes – para a compra de 50 mil esferográficas, 30 mil lápis e 15 mil bonés.

O valor do contrato, 23 mil euros, ultrapassava o limite previsto como admissível para ajustes diretos mas, para justificar o procedimento, o tenente-general Mourato Nunes, presidente da Proteção Civil na altura, indicou que esta era uma "urgência imperiosa", aludindo a uma alínea específica do Código de Contratos Públicos.