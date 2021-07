Informadores da Judiciária agiam à margem da lei

A Polícia Judiciária (PJ) não tinha quaisquer regras definidas para os seus inspetores lidarem com informadores. Essa informalidade permitia que se gerassem situações duvidosas no relacionamento entre polícias e colaboradores, muitas vezes eles próprios criminosos conhecidos, e, acima de tudo, propiciava que alguns desses informadores agissem mesmo como agentes infiltrados à margem da lei.



Essas conclusões constam do acórdão do julgamento da chamada operação Aquiles e serviram para absolver o ex-inspetor-chefe Ricardo Macedo dos crimes de que tinha sido acusado pelo Ministério Público (MP) com base numa teoria: a de que mantinha contactos e relações de proximidade com indivíduos ligados ao narcotráfico, à revelia das boas práticas e das necessidades policiais. De acordo com o MP, seria graças a essas relações que por um lado conseguia fazer elevadas apreensões de estupefacientes ao mesmo tempo que, por outro, dava informações privilegiadas que permitia aos seus informadores participar em esquemas de narcotráfico.



Contudo, o tribunal que julgou o antigo inspetor acabou por o absolver dos crimes de que era acusado. Motivo: não só havia uma ausência de prova, como o comportamento do inspetor-chefe se enquadrava perfeitamente naquilo que era a prática comum dos investigadores da Polícia Judiciária na sua relação com fontes.