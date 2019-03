Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão adianta que o ataque foi motivado "por hostilidade pessoal".

Um funcionário da embaixada de Portugal em Teerão, no Irão, foi terça-feira à noite alvo de um ataque armado à saída das instalações diplomáticas portugueses.



De acordo com as autoridades locais, o homem, que será iraniano, foi abordado por rivais encapuzados e atingido com disparos.



Bahram Qassemi , porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, confirmou o incidente e adiantou, à imprensa iraniana, que o ataque foi motivado "por hostilidade pessoal". Confirmou que a vítima trabalha na embaixada de Portugal e que as investigações ainda prosseguem, relatou a agência IRNA.



