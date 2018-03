Parte do telhado da fábrica da Porto Editora, na Maia, caiu na semana passada e intervenção no edifício vai afectar o "abastecimento do retalho livreiro e livrarias". Construção da nova gráfica poderá só estar concluída no final do ano.

Seis dias depois da queda de uma parte do telhado da fábrica da Porto Editora, na Maia, a empresa anunciou que já deu início "à avaliação dos danos e do impacto do incidente, que, tudo indica, foi provocado por um fenómeno climatérico extremo". Em comunicado, a Porto Editora indica que muma "avaliação preliminar", os técnicos apontam "para prejuízos de milhões de euros, estruturais e operacionais".



"Os danos causados pelo referido fenómeno, que se verificou às 11h05 do passado dia 14 naquele local, são de tal monta que tornam inevitável a demolição da parte gráfica, que foi inaugurada em 2000", pode ler-se ainda no comunicado enviado pela Porto Editora.



O mesmo documento indica ainda que os trabalhos preparatórios já foram iniciados, com a retirada da "maquinaria" para que se proceda, posteriormente, à demolição e limpeza. Até ao final do ano a nova gráfica da Porto Editora deverá estar concluída. "Esta realidade obrigará a Porto Editora a um esforço suplementar na procura de soluções que deem resposta às suas necessidades de produção – para se ter uma ideia, na Bloco Gráfico, onde trabalham 80 pessoas, imprimiram-se, em 2017, cerca de 15 milhões de livros".



Livrarias condicionadas

A Porto Editora esclarece que no rescaldo do incidente detectou também danos na empresa que assegura o abastecimento do mercado livreiro e de encomendas registadas online na livrarias Wook e Bertrand.



"Ainda que os danos sejam de menor monta, o facto é que impedem o funcionamento de toda a estrutura durante as próximas semanas, o que significa que a presença das edições do Grupo Porto Editora nas livrarias poderá ser afectada", lê-se no comunicado.



O Grupo Porto Editora indica, no entanto, que os clientes das respectivas livrarias já foram alertados e que estão a ser feitos todos os esforços para ultrapasar a situação no "mais curto tempo possível".



Ano escolar também poderá ser afectado

Segundo o Público, a Porto Editora tem uma quota de mercado de 60% no segmento dos manuais escolares, sendo que é nesta altura do ano que se começam a preparar a operação para o próximo ano lectivo. No próximo ano, por exempo, prevê-se a alteração dos manuais de inglês do sexto ano e são necessárias amostras para a escolas escolherem qual será o livro oficial da disciplina.



Começaria agora, portanto, as encomendas de matéria-prima e afinar a impressão dos manuais escolares para os alunois. "É o Ministério da Educação quem nos dá uma grandeza dos manuais que são necessários. Assim como é o Ministério da Educação quem é determinante para a fixação dos preços dos manuais. Não podemos imprimir nenhum sem sabermos isso. A convenção é que essas negociações sejam feitas até final de Março. Esperamos que sejam cumpridas", explicou o director de comunicação do Grupo, Paulo Gonçalve, ao Público.