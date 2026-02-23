Suspeito de atropelar cinco pessoas no Chiado fica em prisão preventiva

O suspeito foi detido este sábado pela PSP. Uma pessoa continua internada.

O homem de 27 anos suspeito de atropelar cinco pessoas no Chiado, na passada sexta-feira, fica em prisão preventiva. Foi detido pela PSP na tarde de sábado.



Um homem usou um carro roubado e atropelou cinco pessoas no Chiado, na sexta-feira à noite, na rua Nova da Trindade, em Lisboa. Das cinco vítimas, duas ficaram em estado grave.

O suspeito de 27 anos que estava em fuga foi apanhado, no sábado, pelas 14h40 no Martim Moniz, pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.

O homem está indiciado pela prática dos crimes de furto de viatura, ofensas à integridade física qualificada e condução sem habilitação legal.

A carregar o vídeo ... O momento em que suspeito foge a correr após atropelar cinco pessoas no Chiado