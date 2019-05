Calma, muita calma... Isto vai ser uma reviravolta como na Taça de Portugal. Vamos eleger", disse à SÁBADO Matias. Relacionado Basta não desanima com projeções: "Vamos eleger, sim" Continuar a ler

As esperanças desvaneceram às 22:00, com os primeiros resultados anunciados. Com 48 mil votos, a coligação encabeçada pelo ex-PSD e comentador da CMTV ficou atrás do Livre e do Aliança, que tiveram à volta de 60 mil, longe dos mais de 160 mil votos que levarem o PAN a eleger um eurodeputado. Contudo, Ventura vê o copo meio cheio: "Com um mês e meio de existência, sermos a nona força mais votada no país é um enorme orgulho e dá-nos um enorme sentido de responsabilidade." O primeiro candidato pela coligação Basta explicou também que a elevada taxa de abstenção "mostra a tal distância entre os portugueses e os políticos", além da "dificuldade cada vez maior de passar a mensagem" política. "É um drama, mas só com novas forças políticas e novas ideias como nós temos feitos é que isso tem sido possível de ser combatido", vincou. Apesar de Aliança, Basta, Iniciativa Liberal, Nós Cidadãos e Livre terem sido cinco forças políticas que criaram expectativas, tendo algumas aparecido em sondagens que apontavam para a eleição de eurodeputados, a noite foi dos partidos com assento parlamentar. Mesmo com estes resultados, Ventura salienta que há uma "enorme força de mudança a acontecer", onde o Basta poderá buscar eleitores. Questionado sobre se o partido Chega se vai candidatar sozinho ou se a coligação se repetirá nas eleições legislativas, André Ventura não deu certezas, mas disse que a possibilidade está em aberto. "O Chega ainda vai ter a sua primeira convenção e aí será definida a estratégia e também o candidato a primeiro-ministro será apresentado pelo Chega e/ou, eventualmente, em coligação", finalizou.

André Ventura subiu ao palanque do Basta com um olhar apreensivo. "Ficámos aquém dos nossos objetivos e assumo a total responsabilidade por esse facto", atirou o cabeça de lista e líder do Chega, ao lado da mulher e dos colegas de coligação, os líderes do Partido Popular Monárquico (PPM), do Partido Pró-Vida (PPV) e do movimento Democracia 21.Ventura só apareceu na sala principal do Chiado Café Literário para dar o discurso da derrota, perante uma plateia pequena que agitava bandeiras monárquicas e do Basta. Até às 22:45, hora em que discursou, a SÁBADO só o encontrou nas redondezas da sede, no exterior, cabisbaixo e sentado num banco. Foram Manuel Matias, do PPV, e Gonçalo da Câmara Pereira, do PPM, que acompanharam as primeiras projeções ao lado dos militantes, ansiando pelo tão desejado eurodeputado. "