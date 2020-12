Sondagem: Marcelo cada vez mais Presidente e perto do recorde de Soares

Marcelo Rebelo de Sousa está cada vez mais perto de um segundo mandato como Presidente da República. De acordo com a mais recente sondagem da Pitagórica para o Observador e TVI, o atual chefe de Estado aproxima-se do recorde de votos que Mário Soares alcançou nas presidenciais de 1991.





O candidato presidencial apenas entrou na corrida a 7 de dezembro mas acumula já 68,9% das intenções de voto - Soares obteve 70,35% há quase 30 anos. Marcelo tem o apoio de PSD e CDS, mas o eleitorado do PS também parece estar em força: 70% dos apoiantes do partido de António Costa admitiram votar em Marcelo para Presidente da República.Já Ana Gomes, antiga eurodeputada e dirigente socialista mas sem apoio do PS, surge em segundo lugar na sondagem, com 11% das intenções de voto. André Ventura é terceiro, com 9%, enquanto Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda, soma 6,5% e o candidato da CDU, João Ferreira, tem 3,5%.O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves soma 0,9%, pouco mais que Vitorino Silva, com 0,2%.