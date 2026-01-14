Sondagem Intercampus: Ventura à frente e Marques Mendes em segundo lugar

António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo caem para quarto e quinto lugar, atrás de Cotrim.

A poucos dias das eleições presidenciais, está tudo em aberto. É isso que demonstra o barómetro da Intercampus para o Negócios, CM, CMTV e Now. Embora André Ventura e Luís Marques Mendes continuem em primeiro e segundo lugar, respetivamente, nas intenções de voto, ainda não é possível concluir quem dos principais cinco candidatos passará à segunda volta. A chave para desfazer o impasse pode estar na grande massa de eleitores indecisos.



André Ventura e Marques Mendes num debate sobre as Presidenciais de 2026 SIC

André Ventura é o candidato melhor posicionado para passar à segunda volta das eleições presidenciais, de acordo com o barómetro da Intercampus para Correio da Manhã, CMTV e ‘Negócios’. O candidato apoiado pelo Chega lidera as intenções de voto (18,6%), seguido de Marques Mendes (15,3%), que cai ligeiramente face ao mês passado e é agora seguido mais de perto pelo liberal Cotrim de Figueiredo (14,3%).

António José Seguro (12,5%) e Gouveia e Melo (12,3%) não descolam na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. No entanto, a margem de erro mantém o candidato apoiado pelo Partido Socialista e o ex-chefe da Armada em situação de empate técnico com Marques Mendes e com Cotrim de Figueiredo para a passagem à segunda volta.

Face ao barómetro do mês passado, os indecisos quase duplicam, estando agora próximos dos 20%, uma percentagem superior à de qualquer candidato. Simultaneamente, os candidatos mais à esquerda dão o maior tombo nas intenções de voto. Com estes resultados, Catarina Martins (2,6%), Jorge Pinto (1,9%) e António Filipe (1,7%) não têm hipóteses de passar a uma segunda volta.

Com uma campanha discreta, o músico Manuel João Vieira, que é pela primeira vez considerado pelo barómetro da Intercampus, recolhe a preferência de 1,2% dos inquiridos.

FICHA TÉCNICA Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental Amostra É constituída por 806 entrevistas, com a seguinte distribuição: 48,0% a homens e 52,0% a mulheres; 20,6% a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 33,3% entre os 35 e os 54 anos e 46,2% a pessoas com 55 ou mais anos; 37,7% no Norte, 23,2% no Centro, 27,8% em Lisboa, 6,9% no Alentejo e 4,3% no Algarve Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2023) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI) Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 6 e 13 de janeiro de 2026 Margem de erro O erro máximo, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de +/- 3,5% Taxa de resposta 57,2%