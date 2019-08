Sol mantém-se e termómetros atingem os 35 graus esta quinta-feira

Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, esta quinta-feira começa com nebulosidade matinal.

O dia é também marcado por uma pequena descida da temperatura máxima. IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), os termómetros vão atingir os 35 graus, nomeadamente em Castelo Branco.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 17 e os 27 graus, ao passo que no Porto as temperaturas oscilarão entre os 14 e os 22 graus.Os distritos mais frios esta quinta-feira, com temperaturas a variar entre os 14 e os 22 graus, são Aveiro e Porto.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados.