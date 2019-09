Não, José Sócrates não tem razão

Para ir direto ao assunto, acho que é isto: não houve qualquer motivação política no momento escolhido para sair a acusação do caso Tancos. Acho é que nem sempre foi esta a regra do Ministério Público (MP), que já pecou quando em outros processos (acusações, arquivamentos, ações no terreno como operações de busca e de detenção) ignorou o que devia fazer só porque se estava em período eleitoral. Ou próximo disso. Omissões destas é que são de evitar, porque são temerosas mostrando que os tempos da justiça se deixam influenciar por fatores externos. Leia-se pela política e pelos políticos. Em Tancos não foi assim. A acusação saiu quando tinha de sair. Há um homem detido no processo que o MP não quer libertar e isso é legítimo; há um processo de especial complexidade que deu um ano aos investigadores para acusarem e foi isso que foi feito; há um caso que espantou o País e agora sabemos um pouco mais do que se passou e quem alegadamente teve responsabilidades nisso; há gente com suspeitas às costas há largos meses e agora vão iniciar as suas defesas perante um juiz de instrução. É assim que deve ser e não em processos que se arrastam durante anos e sem fim à vista. Spinning penal? Tenha dó, caro José Sócrates.Qualquer indício, suspeita ou até acusação do MP a um político, ex-político, amigo de político, familiar de político, empresário mais ou menos famoso, ilustre disto e daquilo é sempre encarado como uma campanha negra, um poder oculto que junta interesses subterrâneos pela mão de procuradores, polícias e (alguns) jornalistas. Estranhamente, nestas deambulações pecaminosas, os advogados ficam de fora, mas enfim. Para alguns, como José Sócrates, é sempre isto que está em causa: a conspiração. Só isto. Não se devem discutir acusações, indícios, factos, mas sim o momento, aquele momento. Qualquer que ele seja. O processo de vitimização é uma constante com esgrimas de interpretações erradas dos factos, fugas de informação cirúrgicas e a malfadada violação do segredo de justiça, esta última a rainha de todos os problemas. Para muitos (e não só políticos como José Sócrates, acusados de dezenas de crimes) tem de existir uma espécie de cordão sanitário em época de eleições. Não se deve acusar, arquivar, fazer operações no terreno ou sequer publicar notícias chatas para este ou aquele partido. Mesmo discutir um assunto como Tancos ou as golas da proteção civil na praça pública é crime de lesa Pátria. Isso nunca, porque o que deve prevalecer é uma estranha noção de ética política ou social.Esta higienizada ética moderna quer impor que durante as campanhas eleitorais não se discuta em Portugal casos como o de Tancos e isso é verdadeiramente ímpar no mundo. Com ou sem acusação, Tancos é um tema judicial e político. Haverá alguma eleição em países atrasados como os EUA, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha em que um tema destes não seja usado politicamente numa campanha eleitoral. É até um imperativo que isso aconteça. Ou o ideal será dizer sempre "o que é da justiça é da justiça, o que é da política é da política". Uma espécie de muleta salomónica que serve apenas para não abordar os assuntos.As garantias, os direitos individuais, a Constituição – de que fala José Sócrates no último artigo do Expresso – não devem impedir o livre escrutínio, o comentário, a discussão, inclusive do trabalho de procuradores, polícias e jornalistas. Como Sócrates faz amiúde.A discussão no espaço público (sejam ou não ataques políticos) não é uma "vergonhosa condenação", caro José Sócrates. A discussão alimenta a transparência, é o caminho para. Quais juízos prévios? Quais juízos finais? Então o juízo tem de depender de um tribunal, de uma sentença que virá sabe-se lá quando? Então, nós devemos discutir a Operação Marquês, a detenção de um ex-primeiro-ministro quando um tribunal (ou vários) decidam que é tempo disso? Não. Nós devemos discutir o Freeport, de 2005, as escutas de Belém, de 2009, a Operação Marquês, de 2014, a Tecnoforma, as licenciaturas manhosas de políticos, as derrocadas de bancos e banqueiros, as fugas ao fisco dos empresários e… Tancos. Na altura e depois, sempre que se propiciar e isso nunca será de mais. É isto, e julgo que não é preciso fazer um desenho.