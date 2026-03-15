Sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter sentido na ilha de São Miguel

Segundo revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.

Um sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter foi sentido no sábado no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, informou este domingo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).



Sismo sentido em São Miguel DR

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 21:53 (22:53 em Lisboa) de sábado e teve epicentro a cerca de três quilómetros a sul de Água Retorta, na ilha de São Miguel, no grupo Oriental açoriano.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Faial da Terra e Nossa Senhora dos Remédios (concelho de Povoação)", indicou.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).