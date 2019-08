Sismo de 2,9 na escala de Richter sentido perto de Setúbal

Um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira na região de Setúbal, sem provocar danos pessoais ou materiais, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo o IPMA, o sismo, com epicentro localizado a cerca de 8 quilómetros a Sudeste de Setúbal, foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, pelas 08h26. De acordo com um comunicado, "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".



Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).



Os abalos telúricos com intensidade inferior a 2,9 na escala de Richter são, geralmente, apenas detetados por sismógrafos.



A escala de Mercalli Modificada avalia o efeito dos sismos nas pessoas e construções.