O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) propôs ao Governo que aos médicos sem especialidade seja dada a hipótese de passar pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), de modo a dar uma saída aos chamados "indiferenciados". Só em 2018, 700 candidatos ficaram fora do internato, detalha o Diário de Notícias. Cerca de 2 mil médicos não têm especialidade no nosso país.O INEM também já admitiu escassez de recursos humanos, pelo que esta seria uma maneira de reforçar o efectivo. "O INEM tem apenas três médicos no quadro, que estão no Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); 40% da actividade do INEM é feita com recurso a tarefeiros, não há um único médico do quadro nas viaturas médicas", salienta Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM.Outros médicos sem especialidade podem ser encaminhados para a medicina escolar, desportiva ou Segurança Social. Apesar de a discussão estar a ser feita no seio da Ordem dos Médicos, o presidente da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina (ANEM), defende que essa não é a resposta. "É útil dar formação, por exemplo, na área do suporte avançado de vida, mas temos de pensar que estas pessoas não queriam esse rumo. O problema tem que ser resolvido a montante, com a redução dos numerus clausus", refere Edgar Simões ao jornal.