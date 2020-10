Um mandato único, sem possibilidade de recondução, é para António Ventinhas, líder do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a melhor forma de evitar situações como as que levaram à saída de Vítor Caldeira do Tribunal de Contas e de Joana Marques Vidal da Procuradoria-geral da República." Se no futebol uma equipa escolhesse o árbitro todos ficaríamos escandalizados, mas acontece o mesmo noutros sectores da nossa sociedade e parece que ninguém se importa". A observação serve para o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, apontar o absurdo de ter o Governo a avaliar a continuidade no cargo de órgãos que o fiscalizam e que, por definição, lhe devem ser incómodos."Atentas as funções que lhe competem, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Tribunal de Contas não podem estar dependentes de uma avaliação favorável do Governo para continuarem em funções", afirma o magistrado, para quem "a situação actual permite a continuação no cargo a quem não belisque o Governo e o afastamento daqueles que exercem as suas funções com mais zelo".Ventinhas defende ainda que "o processo que conduz à nomeação destes cargos tem de ser necessariamente diferente", aumentando os poder do Parlamento."Não há qualquer escrutínio público ou por parte da Assembleia da República na escolha dos nomeados. O processo é pautado pelo secretismo e opacidade. A confiança politica em quem é indicado é o factor determinante. Se houver uma grande consonância entre o Governo e o Presidente da República, o Procurador-Geral da República ou o Presidente do Tribunal de Contas podem ser exonerados se se tornarem incómodos", escreve António Ventinhas, que acha que o fiscalizado não pode indicar o fiscalizador." No meu entender, não faz muito sentido que o principal alvo de controlo por parte do Tribunal de Contas (o Governo) indique a pessoa que será o presidente da instituição. É incompreensível que quem será fiscalizado indique a pessoa que o irá fiscalizar. Penso que qualquer cidadão percebe isto", argumenta, defendendo que o debate sobre o Plano Nacional de Combate à Corrupção que está em curso deve servir também para "alterar por completo o paradigma das nomeações para diversas entidades reguladoras e fiscalizadoras".