Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
18 de novembro de 2025 às 23:00

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

O chocante caso do menino de 9 anos que, a 10 de novembro, perdeu as pontas dos dedos na Escola Básica de Fonte Coberta, em Cinfães, deve provocar uma reflexão coletiva e investigação profunda sobre a forma como a escola pública portuguesa atua quando as crianças são vítimas de bullying e violência física e psicológica.

Crime Bullying Cinfães
Justiça para José e Nívia Estevam