A Câmara Municipal de Setúbal criou um email para os cidadãos denunciarem quem desrespeita as medidas do estado de emergência, como munícipes que saiam de casa para passear em grupo (à semelhança do que se viu noutros pontos do país)."O município de Setúbal e o Serviço Municipal de Proteção Civil têm a partir de hoje um email que permite aos munícipes efetuarem alertas sobre situações em locais públicos que desrespeitem as medidas do Estado de Emergência, cujas medidas estão em vigor desde as zero horas deste domingo", lê-se no pedido feito através de redes sociais. "Seja responsável na utilização deste contacto para que as forças da autoridade possam atuar depois no terreno. Não se esqueça que a regra é fique em casa. Salve vidas", acrescentam.A medida é anunciada após casos de ajuntamentos na marginal de Póvoa de Varzim, numa missa em Mangualde, no Estádio Nacional em Lisboa ou em Coimbra, tendo a PSP sido forçada a fechar bares na Cova da Moura, em Lisboa. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, chegou a revelar que este domingo já houve sete detidos por crimes de desobediência. A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim anunciou que todos os acessos à cidade através de automóvel estão a ser controlados pela PSP, após "desrespeito ao estado de emergência".O município de Setúbal apela a este endereço de correio electrónico gerido pela "gerido diretamente pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e a Comissão Municipal de Proteção Civil (subcomissão de segurança e ordem pública)". Segundo a autarquia, o email "visa identificar locais públicos que não estejam a cumprir as medidas impostas colocando em causa a saúde pública."Segundo o último boletim, Portugal tem 14 mortes associadas ao vírus da covid-19 confirmadas e 1.600 pessoas infetadas.