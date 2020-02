Sete pessoas detidas em megaoperação da GNR por roubo com violência a idosos

Sete pessoas foram detidas esta quarta-feira numa megaoperação da GNR em todo o País por roubo com violência. Em causa está a prática de 197 crimes a vítimas vulneráveis, entre os quais idosos.Estão a ser cumpridos nove mandados de detenção e a ser realizadas buscas domiciliárias no bairro de São João da Talha, Alta de Lisboa, Bairro da Ameixoeira e Portela.Os detidos foram transportados para a esquadra da PSP de Queluz.As buscas são o culminar de uma investigação que decorre há cerca de dois anos.Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, trata-se do mesmo gangue que em junho se fez passar por um grupo de enfermeiros para assaltar idosos. Nessa altura, os suspeitos, principalmente mulheres de etnia cigana, faziam passar-se também por assistentes sociais para entrar nas casas das vítimas.