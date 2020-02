GNR condenado por aliciar menor pode voltar ao trabalho

Um militar da GNR foi condenado em maio do ano passado por aliciar para fins sexuais uma menor de 15 anos que tinha ido ao posto pedir ajuda por ser vítima de bullying. Agora, o Tribunal da Relação de Coimbra decidiu manter a pena de nove meses de prisão, suspensa, mas revogar a suspensão de atividade por 18 meses, revela o Jornal de Notícias O militar de 48 anos, na altura comandante de um posto em Leiria, trocou mensagens de cariz sexual com a jovem, a quem chegou a pedir que fosse ter com ele a sua casa. Os juízes desembargadores consideraram que o comportamento do militar constituiu "um grave abuso da profissão" mas foi "um episódio irrepetível".