Sete pescadores foram hoje de madrugada recolhidos por um barco de pesca, após a embarcação em que se encontravam ter começado a afundar, ao largo de Sagres, no Algarve, disse à Lusa fonte da Marinha.De acordo com o Capitão do Porto de Lagos (Algarve), Conceição Duarte, os sete tripulantes da embarcação Luzé, da Póvoa de Varzim, "encontravam-se numa balsa salva-vidas e estão todos bem, não tendo necessitado de receber assistência médica".Segundo aquele responsável, a embarcação encontrava-se a cerca de cinco milhas náuticas (cerca de dez quilómetros) da Carrapateira, ao largo de Sagres, quando emitiu o "alerta, por volta das 04:00, devido ao facto de estar a meter água"."Foi enviado de imediato para o local a embarcação 'Diligente' da estação salva-vidas de Sagres e uma embarcação de pesca que se encontrava perto, embarcação essa que recolheu e transportou os sete pescadores para o Porto da Baleeira, em Sagres", indicou Conceição Duarte.Por seu turno, o presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, José Festas, disse à agência Lusa, que o barco de pesca artesanal Luzé, com cerca de 20 metros e 130 toneladas, pertence ao armador José Lourenço, também ele mestre da embarcação e que se encontrava a bordo."Já falei com ele [mestre] e os homens estão todos bem", frisou o presidente da associação, acrescentando que "o naufrágio do barco terá resultado de uma avaria na hélice".Segundo José Festas, os pescadores da Luzé, barco avaliado em cerca de 700 mil euros, são residentes na Póvoa de Varzim e nas Caxinas (Vila do Conde) e encontravam-se na pesca de tamboril, pescada, robalo e linguado.José Festas disse ainda que já providenciou "transporte de táxi de todos os pescadores de Sagres para os seus locais de residência.