Há 25 trabalhadores do setor educativo da Fundação de Serralves que estão sem qualquer rendimento desde que se iniciou o confinamento social por causa da pandemia de covid-19. Quase dois meses depois, querem perceber por que motivo a Fundação não segue o exemplo de outros museus que estão a pagar as atividades que já estavam planeadas e orçamentadas."Com que dificuldades acrescidas se depara a Fundação de Serralves com a remuneração dos seus trabalhadores, comparativamente a outros museus e instituições culturais que, recebendo também financiamento privado e do Estado, honraram os seus compromissos?", questionam estes trabalhadores a recibos verdes em comunicado enviado às redações.Os trabalhadores que eram responsáveis pelas visitas guiadas, visitas-oficinas e oficinas a escolas e grupos com Necessidades Educativas Especiais, queixam-se ainda de Serralves não ter aceitado as suas propostas para desenvolver projetos em teletrabalho. E defendem que poderão ter um papel a desempenhar quando acabar o estado de emergência, porque nessa altura "será urgente repensar o papel do Museu e a sua relação com o público".De resto, estes colaboradores consideram que são "falsos recibos verdes" uma vez que muitos dos educadores estão "a colaborar com a Fundação de Serralves há vários anos, e na maioria das vezes numa base de tendencial exclusividade" no qual lhes é "exigido um mínimo de 3 dias de disponibilidade semanal".No comunicado enviado às redações este sábado, estes trabalhadores precários revelam ter tido uma reunião com Direção Financeira e Direção do Museu de Serralves que "serviu para sublinhar o não pagamento de atividades canceladas, bem como a incapacidade da Fundação para cumprir a lei que determina o teletrabalho, independentemente do vínculo laboral dos seus trabalhadores". No entanto, dizem-se numa "situação de total precariedade e abandono" e acusam a Fundação de nunca ter comunicado formalmente o fim da relação laboral."As nossas vidas estão em suspenso. Alguns educadores poderão vir a candidatar-se a apoios do Estado, no entanto nem todos serão elegíveis, pois alguns educadores têm outras atividades residuais que impedem a candidatura", queixavam-se à SÁBADO há duas semanas estes trabalhadores numa resposta escrita na qual descreviam as dificuldades pelas quais estão a passar."Dada a dependência em larga medida do volume de trabalho do calendário escolar, este seria o momento do ano em que obteríamos maior rendimento para conseguirmos equilibrar as contas durante o resto do ano. As dificuldades económicas começam a sentir-se bastante a partir deste mês, porque a nossa atividade encontra-se totalmente parada", notavam no início de abril.