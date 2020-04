Os idosos infetados com covid-19 que estão em lares e que não precisem de internamento hospitalar vão passar a ser acompanhados diariamente por médicos e enfermeiros dos centros de saúde. De acordo com um despacho publicado sexta-feira pelo Ministério da Saúde, avançado este domingo pelo Público , este trabalho será feito em articulação com os hospitais da área de referência.O documento foi publicado após a reivindicação conjunta da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e da Confederação Nacional de Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS), que chegaram a afirmar que devido à escassez de profissionais de saúde nos lares os doentes em lares poderiam ser retirados dessas instituições.Até à passada quinta-feira, segundo dados da Direção-Geral da Saúde, 327 mortes por covid-19 tinham sido registadas em lares de idosos.Devido à "vulnerabilidade por situação de dependência, doença crónica e falta de apoio familiar de retaguarda", o Ministério da Saúde propõe-se a apoiar os profissionais dos lares, assegurando que receberão formação na utilização de equipamento de proteção individual, cumprimento das regras de higiene e etiqueta respiratória e higienização dos espaços.